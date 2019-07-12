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ضبط وتحرير 12 مخالفة تموين فى حملات موسعة بالغربية

الجمعة، 12 يوليه 2019 04:09 م
ضبط وتحرير 12 مخالفة تموين فى حملات موسعة بالغربية حملة تموينية - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل - محمد طارق

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، حملات تموينية بمركز ومدينة طنطا أسفرت عن ضبط 12 مخالفة تموينية ، تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين بشن حملات تموينية بمركز طنطا اسفرت عن ضبط 12 مخالفة بقرى " دفرة – نفيا – الرجدية – حصة شبشير – محلة روح – دمشيت – بوريك الحجر – منشأة الأوقاف " .

وأسفرت الحملة عن تحرير مخالفات  "عدم إعلان سعر إسطوانة البوتاجاز - عدم مزاولة النشاط فى المواعيد الرسمية – عدم الإحتفاظ بفواتير- بيع إسطوانة بوتاجاز بأزيد من السعر الرسمى – تجميع كمية من إسطوانات البوتاجاز" ، كما تم مصادرة 49 إسطوانة بوتاجاز ، تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

كما تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود برئاسة المقدم حسام الغريب رئيس مباحث القسم، من ضبط 100لتر سولار مدعم داخل محل لبيع الزيوت بقرية بنا أبو صير التابعة لمركز سمنود، قبل بيعها بالسوق السوداء ،  تحرر المحضر 732جنح امن دولة طوارئ مركز سمنود، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


حملات

حملات تموينية

تموين الغربية

مباحث التموين

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