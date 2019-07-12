ضبط متهم بسرقة سائق " توك توك" بالإكراه فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، مفى ضبط متهم بسرقة سائق "توك توك" بالإكراه بالإسكندرية.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغاً من سائق أفاد بأنه أثناء قيادته مركبة "التوك توك" بمنطقة سيدى غازى بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، استوقفه شخصان وطلبا منه توصيلهما لإحدى القرى بدائرة القسم، وحال سيرهما بمنطقة الزراعات بالقرية هدداه (بسلاح أبيض "مطواة")، وتعديا عليه بالضرب، مما أسفر عن إصابته بجروح وكدمات متفرقة واستوليا منه على مركبة "التوك توك" ولاذا بالفرار.

وتمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، من تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين مقيمين بدائرة مركز كفر الدوار) .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما حال قيامه بعرض مركبة "التوك توك" للبيع بدائرة القسم، وعُثر بحوزته على (السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع الهارب، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.