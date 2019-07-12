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ضبط عاطل لاتهامه بسرقة توك توك بالإكراه فى الإسكندرية

الجمعة، 12 يوليه 2019 01:12 م
ضبط عاطل لاتهامه بسرقة توك توك بالإكراه فى الإسكندرية توك توك - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر

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ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، القبض على عاطل لاشتراكه مع آخر فى سرقة مركبة توك توك، بعد استدراج قائدها إلى منطقة العامرية والاعتداء عليه بـ"مطواة".

تلقى قسم شرطة أول العامرية بلاغا من سائق، يفيد أنه أثناء قيادته مركبة توك توك بمنطقة سيدى غازى بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، استوقفه شخصان، وطلبا منه توصيلهما لإحدى القرى بدائرة القسم.

وأضاف السائق أنه أثناء سيرهم بمنطقة الزراعات بالقرية هدداه بسلاح أبيض "مطواة" وتعديا عليه بالضرب، ما أسفر عن إصابته بجروح وكدمات متفرقة واستوليا منه على مركبة التوك توك ولاذا بالفرار.

أسفرت جهود فريق البحث الجنائي عن تحديد مرتكبي الواقعة عاطلين مقيمان بدائرة مركز كفر الدوار بالبحيرة.

عقب تقنين الإجراءات، ألقى القبض على أحد المتهمين أثناء قيامه بعرض مركبة "التوك توك" للبيع بدائرة القسم، وعُثر بحوزته على السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.

اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهارب- جارى تكثيف الجهود لضبطه، تحرر محضر بقسم شرطة أول العامرية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

 

 


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