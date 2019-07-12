ضبط عاطل قتل شقيقه لخلافات بينهما فى طنطا

تمكن الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا بمحافظة الغربية بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطل مقيم قرية محلة مرحوم، بعد قيامه بقتل شقيقه بعد إصابته بجرح نافذ بالصدر لخلافات بينهما.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد مازن الرشيدى مأمور مركز طنطا، بوصول شاب يدعى "م.غ" 25 سنة عامل، جثة هامدة لمستشفى طنطا الجامعى.

وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شقيق القتيل لخلافات بينهما، وتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.