ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش وبندقية آلية بمطروح

مطروح - حسن مشالي

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مطروح، من ضبط عاطل بحوزته 350 جرام من مخدر الحشيش قبل ترويجها على المتعاطين، وبندقية آلية وعدد من الطلقات.

تلقي اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة، من ضبط "محمد ف ح"- 26 سنة" عاطل، مقيم العزبة الغربية في مطروح- وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 325 جرام وسلاح ناري عبارة عن بندقية آلية عيار 51 أجنبية الصنع وعدد من الطلقات من ذات العيار ، تم التحفظ على المتهم والمواد المخدرة والسلاح المضبوط، وتحرر المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.