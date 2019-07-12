ضبط عاطل بحوزته حشيش وبندقية خرطوش فى مطروح

مطروح - حسن مشالى

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مطروح من ضبط عاطل بحوزته 11 قطعة من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على المتعاطين، كما ضبط بحوزته بندقية خرطوش وعدة طلقات.

تلقى اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة، من ضبط "عز.س" مواليد 1990، عاطل، بحوزته 11 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وزنت نحو 100 جرام وسلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12 وعدد من الطلقات من ذات العيار.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح يقصد الدفاع، وتم التحفظ على المتهم والمواد المخدرة المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.