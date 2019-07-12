ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بمدينة الحمام فى مطروح

مطروح - حسن مشالى

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الحمام فى مطروح من ضبط عاطلين بحوزة كل منهما كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على المتعاطين.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام والقوة المرافقة، أثناء المرور الأمنى بدائرة القسم من ضبط "عز.ع" 18 سنة عاطل بحوزته 8 قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت 50 جراما بقصد الاتجار.

كما تم ضبط "حمدى.م" 19 سنة عاطل، أثناء قيادته توك توك بدون لوحات معدنية بحوزته 7 قطع لجوهر الحشيش المخدر وزنت 70 جراما تقريبا ومبلغ مالى بقصد الاتجار.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم التحفظ عليهما وعلى والمواد المخدرة المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.