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ضبط تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة فى القليوبية

الجمعة، 12 يوليه 2019 12:26 م
ضبط تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة فى القليوبية المتهمون عقب القبض عليهم وبحوزتهم المضبوضات
كتب محمود عبد الراضى ـ عبد الله محمود

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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة فى القليوبية، حيث تم ضبطهما عقب سرقتهما هاتف محمول، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

 

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث مركز شرطة بنها، تفيد بقيام ثلاثة عاطلين، أحدهم مطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا "تبديد"، بتكوينهم تشكيلاً عصابيا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة باستخدام الدراجات البخارية.

 

عقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهمين اثناء استقلالهم دراجتين بخاريتين، حيث ضبط بحوزتهم " بندقية خرطوش، فرد خرطوش، 7 طلقات نارية، 2 سلاح أبيض مطواه ، سكين، 3 أقنعة سمراء اللون، 11 هاتف محمول ماركات مختلفة، ومبلغ مالى 3800 جنيه، حافظة نقود بداخلها بطاقة شخصية، 3 كرنيهات ".

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 5 وقائع أخرى، وبعرض المسروقات على المجنى عليهم تعرفوا عليها، واتهموهم بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.


ضبط عاطلين

تشكيل عصابى

سرقة هواتف

مباحث القليوبية

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