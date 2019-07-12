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ضار بالكلى ويحتوى على الكوليسترول.. تخاريف عن البيض لا تصدقها

الجمعة، 12 يوليه 2019 10:00 ص
ضار بالكلى ويحتوى على الكوليسترول.. تخاريف عن البيض لا تصدقها خرافات حول البيض توقف عن تصديقها
كتبت إيناس البنا

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يعتبر البيض مصدر ممتاز للبروتين، فهو الغذاء الأكثر صحة ،  لا يحتوي على السكر والكربوهيدرات، وعلى الرغم من أنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية إلا أن البيض ما زال محاصرا بعدد من الأساطير الخاطئة وفقا لتقرير موقع " organicfacts".

 

الخرافة الأولى : يحتوى على الكثير من الكولسترول
 

البيض قليل الدهون المشبعة وليس له دهون غير مشبعة، فهو يحتوي فقط على كمية صغيرة من الكولسترول، كما يحتوي البيض على دهون جيدة غير مشبعة ضرورية للصحة أفضل.

صفار البيض
صفار البيض

 

الخرافة الثانية : صفار البيض غير صحي
 

إذا وجدت أي حساسية أو مشكلة بسبب البيض، فقد تكون مشكلة صحية، ولكن ليس بسبب البيض نفسه، حيث أن صفار البيض مصدرًا غنيًا بالدهون والبروتين الصحي وليس كل الدهون سيئة.

 

الخرافة الثالثة: البيض ليس جيد للكلى
 

أكبر أسطورة هي أن بياض البيض يضر بالكلى هذه ليست سوى الحالة المعاكسة، فإذا كنت تستهلك 1-2 بياض بيض يوميًا ، فسوف تمنع اضطرابات الكلى وستحسن أيضًا مستوى البروتين الجيد في الجسم الذي يعزز صحة الكلى.

 

 

الخرافة الرابعة: مزيج الحليب والبيض عسر الهضم
 

البيض والحليب على حد سواء تحتوى مع المواد الغذائية والبروتين والكالسيوم،  فهى مليئة بالحمض الأميني الجيد والدهون التي تعد ضرورية لجسمك، إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز، فستواجه فقط بعض الصعوبات

البيض الاحمر
البيض الاحمر

 

الخرافة الخامسة: البيض الأحمر أكثر صحة من البيض الأبيض
 

كل من البيض البني والبيض الأبيض، البيض الأحمر صحي بشكل طبيعي ويحتوي على كمية متساوية من البروتين مثل البيض الأبيض.

 


البيض

ارتفاع الكولسيترول

عدم تحمل اللاكتوز

بياض البيض

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