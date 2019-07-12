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صور.. شيلى تلغى مدة التقادم على الجرائم الجنسية ضد الأطفال

الجمعة، 12 يوليه 2019 06:08 ص
صور.. شيلى تلغى مدة التقادم على الجرائم الجنسية ضد الأطفال رئيس شيلى يلغى مدة التقادم على الجرائم الجنسية ضد الأطفال
وكالات

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وقع الرئيس الشيلى سيباستيان بينيرا، اليوم، قانونا يلغى بموجبه مدة التقادم على الجرائم الجنسية ضد الأطفال.
 
وكانت جرائم مثل الاغتصاب أو الاعتداء الجنسى على القاصرين، أو استغلال الأطفال فى المواد الإباحية، تسقط بموجب مدة التقادم التى تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات من بلوغ الضحية سن الرشد.
 
وقال بينيرا على تويتر إنه "من أجل حماية أفضل لبراءة أطفالنا وطفولتهم السعيدة، سنقوم اليوم بسن القانون الذى ينهى التقادم على الجرائم الجنسية ضد الأطفال".
 
وأضاف أنه "بالتالى، فلن يعنى انقضاء الوقت وحده إفلات المتحرشين أو شركائهم أو أولئك يتسترون على جرائمهم من العقاب".
 
الرئيس الشيلى بعد التوقيع على القانون الجديد
الرئيس الشيلى بعد التوقيع على القانون الجديد
الرئيس الشيلى يصافح أحد المسئولين
الرئيس الشيلى يصافح أحد المسئولين
الرئيس الشيلى
الرئيس الشيلى
صورة جماعية بعد التوقيع على القانون
صورة جماعية بعد التوقيع على القانون

 


شيلى

سيباستيان بينيرا

مدة التقادم

الجرائم الجنسية ضد الأطفال

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