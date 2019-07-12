صور.. شيلى تلغى مدة التقادم على الجرائم الجنسية ضد الأطفال

وكالات

وقع الرئيس الشيلى سيباستيان بينيرا، اليوم، قانونا يلغى بموجبه مدة التقادم على الجرائم الجنسية ضد الأطفال.

وكانت جرائم مثل الاغتصاب أو الاعتداء الجنسى على القاصرين، أو استغلال الأطفال فى المواد الإباحية، تسقط بموجب مدة التقادم التى تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات من بلوغ الضحية سن الرشد.

وقال بينيرا على تويتر إنه "من أجل حماية أفضل لبراءة أطفالنا وطفولتهم السعيدة، سنقوم اليوم بسن القانون الذى ينهى التقادم على الجرائم الجنسية ضد الأطفال".

وأضاف أنه "بالتالى، فلن يعنى انقضاء الوقت وحده إفلات المتحرشين أو شركائهم أو أولئك يتسترون على جرائمهم من العقاب".