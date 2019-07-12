صور.. تجدد المظاهرات فى الجزائر المطالبة بالإصلاحات ورحيل النخبة الحاكمة

الجزائر (رويترز)

حاول رجل إشعال النار فى نفسه، اليوم الجمعة، فى حين احتشد عشرات الآلاف من الجزائريين للمطالبة بإصلاحات ورحيل النخبة الحاكمة.

وتجمعت حشود المحتجين فى الجمعة الحادية والعشرين على التوالى للمطالبة بتغيير سريع وذلك بعدما وضعوا نهاية لحكم عبد العزيز بوتفليقة فى ابريل عقب 20 عاما فى المنصب.

وشارك محتجون فى مسيرة رافعين لافتات تقول "الحركة الاحتجاجية ستستمر" و "نريد الديمقراطية والحرية" و "أيها اللصوص لقد نهبتم البلد".

ورأى مصور لرويترز رجلا فى الجزائر العاصمة أشعل النار فى ملابسه لكن متظاهرين تدخلوا واخمدوها بالمياه، واستمرت الاحتجاجات فى العاصمة وغيرها من المدن حتى على الرغم من انتخاب شخصية معارضة رئيسا للبرلمان قبل أيام وذلك للمرة الأولى فى تاريخ البلاد.



احتجاجات الجزائر



احتجاجات بالجزائر



جانب من الاحتجاجات