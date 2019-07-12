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صور.. الهجرة تفتتح المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج بمشاركة 55 كيان مصرى

الجمعة، 12 يوليه 2019 09:09 م
صور.. الهجرة تفتتح المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج بمشاركة 55 كيان مصرى صورة تذكارية للمصريين بالخارج
كتب محمود راغب - تصوير حسن محمد

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انطلقت مساء اليوم الجمعة ،  الجلسة الافتتاحية،  للمؤتمر الأول الخاص بالكيانات المصرية بالخارج، والذى يستمر لمدة يومين بالقاهرة ، للاستماع إلى استفساراتهم ومقترحاتهم وتعزيز التواصل المباشر بينهم وبين الجهات الحكومية المختلفة، بحضور ومشاركة 55 من الكيانات المصرية بالخارج  ، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة .
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وعلى هامش المؤتمر الأول للكيانات المصرية في الخارج" وقبل الجلسة الافتتاحية،  نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عرضًا خاصًا للفيلم السينمائي البطولي "الممر"، وذلك بحضور أبطال العمل والوزيرة .
 
وسيتضمن المؤتمر عددًا من المحاور يأتي في طليعتها قضايا الاستثمار والهوية الوطنية، بالإضافة إلى آلية التنسيق المباشر بين الكيانات بالخارج ووزارة الهجرة.
 
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وسُيعقد المؤتمر على مدار يومين وسيشهد انعقاد العديد من الجلسات التي تم تحديدها طبقًا  لمقترحات الوزارات والجهات المعنية ،و لاهتمامات الكيانات المصرية بالخارج التي قامت بالتسجيل بالمؤتمر، وتشمل أكثر من 10 جلسات تناقش كافة الموضوعات التي تهم المصريين بالخارج.
 
وستتضمن الجلسات موضوعات حول الخدمات الحكومية التي تقدمها الحكومة لأبنائنا في الخارج، بالإضافة إلى قضايا التعليم التي تخص شبابنا في الخارج، و طرح مقترح قانون الهجرة لحوار مجتمعي، فضلا  عن الجلسات الخاصة بقضايا الاستثمار وتشجيعه في مصر، وفرص القطاع السياحي.
 
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والمؤتمر سيكون فرصة جيدة للتعاون بين الدولة والكيانات المصرية بالخارج لضمان آلية مؤسسية لتوحيد المفاهيم الوطنية، ومن ثم الاستفادة من أطروحات الكيانات ومقترحاتهم في الاستثمار بمصر وخدمة المشروعات القومية والسياحة.
 
والمؤتمر يهدف أيضًا إلى التواصل المباشر بين الدولة والكيانات التي تحمل اسم مصر بالخارج، حيث إن الكيانات المصرية بالخارج أمن قومي لمصر، ولهم دور كبير خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها الدولة من حروب معلوماتية واقتصادية وسياحية وإعلامية.
 
وسيشهد المؤتمر جلسات خاصة بمناخ الاستثمار وإجراءات الإصلاح الاقتصادي وعملية التنمية التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، وكذلك جلسة خاصة حول قانون الهجرة، وأخرى حول فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر، هذه الموضوعات من خلال تواصل الوزارة المستمر مع  كافة الجهات المعنية. 
 
 

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الهجره

وزاره الهجره

المصريين فى الخارج

الجاليات المصريه

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