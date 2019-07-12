صور.. العاصفة بارى تقترب من مدينة نيو أورليانز الأمريكية

رويترز

اقتربت العاصفة المدارية باري من مدينة نيو أورليانز الأمريكية وسط تحذيرات من مسؤولى الأرصاد الجوية من أن هطول أمطار شديدة سيؤدى لفيضانات إذا وصلت العاصفة لليابسة بحلول صباح السبت فى أول موسم أعاصير المحيط الأطلسى فى 2019.

وقالت خدمة الطقس الوطنية إن مسؤولى المدينة حثوا السكان على التحصن فى أماكنهم بدلا من إخلائها بينما تصاحب العاصفة رياح تصل سرعتها إلى 65 كيلومترا فى الساعة.

وأصدر خبراء الأرصاد تحذيرا من ارتفاع الأمواج بسبب العاصفة إذ توقعوا أن يصل ارتفاعها إلى ما يقرب من مترين على امتداد ساحل لويزيانا إلى الجنوب من نيو أورليانز التى هطلت عليها كميات كبيره من الأمطار بالفعل. وتشكل الأمطار خطرا مماثلا أيضا بالنظر إلى أن أجزاء من نهر مسيسيبى، الذى يمر عبر المدينة، ترتفع فيها المياه عن مستوى الفيضان منذ 6 أشهر.

وقال المركز الوطنى للأعاصير إن العاصفة التى تتحرك ببطء تقع حاليا على بعد 145 كيلومترا إلى الجنوب من مصب نهر مسيسيبى.

وتوقع خبراء الأرصاد هطول أمطار بمعدل يتراوح بين 25 و50 سنتيمترا على ساحل خليج المكسيك يومى الجمعة والسبت من شرق تكساس مرورا بنيو أورليانز وحتى ساحل لويزيانا.