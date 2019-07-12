صور.. "الزراعة " تتابع سوق الجمال في برقاش بمحافظة الجيزة

كتب عز النوبى

قام الدكتور عبدالحكيم محمود ، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور اشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة والدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة للإنتاج الحيواني ، بزيارة تفقدية مفاجئة إلى سوق الجمال بمنطقة برقاش في محافظة الجيزة.

وقال عبدالحكيم محمود ، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، إن الزيارة جاءت للاطمئنان على الوضع في السوق ورصد الموقف على أرض الواقع وتوعية التجار و المربين ومواجهة أى تجاوزات فى حقوق الحيوانات وأضاف أنه لن يسمح اطلاقا بأي تجاوزت في التعامل مع الحيوانات لان ديننا الحنيف يطالب بالرفق بالحيوان و كذلك القوانين .

وأضاف محمود انه قرر إنشاء نقطه بيطرية دائمة في السوق من أجل المتابعة اليومية لصحة الحيوان و تقديم الإسعافات والعلاجات البيطرية عند اللزوم وأيضا توعية المواطنين بكيفية التعامل مع الحيوانات وتلقى الشكاوى وحلها على أرض الواقع.

و طلب رئيس هيئة الخدمات البيطرية المواطنين بإبلاغ أجهزة الشرطة والإدارات المحلية ومديريات الطب البيطرى فورا عن أى حالات تعدي على الحيوانات لاتخاذ الإجراءات القانونية والتوعوية الازمة، هذا وقد اشاد محمود بردود الافعال الإيجابية المحتمعية من قبل الجهات الحكومية المعنيه وجمعيات حقوق الحيوان والمجتمع المنى عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، ورافق اللجنة خلال الزيارة بعض الشباب والجمعيات الأهلية المهتمين بحقوق الحيوان.