صور.. "الرجل الشجرة" يعيش حياة طبيعية بعد 4 عمليات جراحية

كتب بيتر إبراهيم

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على الرجل المصاب بمتلازمة رجل الشجرة بعدما أصبح يعيش حياة طبيعية أخيرًا بعد خضوعه لعملية جراحية لإزالة النمو الذي يشبه لحاء الشجرة من يديه.

وكان "محمود تالولي"، 44 عامًا ، يعاني من التنسج الوراثي، ويُعتقد أن هذا ناتج عن عدم قدرة الجهاز المناعي على مكافحة الفيروسات التي تسبب الثآليل مثل فيروس الورم الحليمي البشري.



الرجل الشجرة بعد العملية الرجل الشجرة بعد العملية

وبعد عدم قدرته على استخدام يديه لأكثر من عقد من الزمان ، قام السيد "تالولي"، بإزالة آلاف الآفات المؤلمة من جميع أنحاء جسمه منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك ، فإن النمو، الذي يوصف بأنه يشبه لحاء الأشجار ، نما مرة أخرى ، مما أجبره على تحمل أربع عمليات منذ عام 2017.



الرجل الشجرة الرجل الشجرة

للوصول إلى الجزء السفلي من المشكلة مرة واحدة وإلى الأبد ، من المقرر أن يكون لديه إجراء خامس لإزالة "جذور" الآفات خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وهذا يجب أن يوقف انتشار النمو ويخفف من آلامه التي تضغط على أعصابهـ وعلى الرغم من كل ما تحمله ، يصر السيد تالولي على أن عملياته الجراحية "غيرت حياته" وتعني أنه يمكن أن يلعب أخيرًا مع أطفاله.

وفي حديثه عن العملية، قال السيد تالولي: "بعد سنوات من المعاناة والعزلة ، أستطيع أخيرًا أن أعيش حياة طبيعية".