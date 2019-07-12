شقيقان يستوليان على أموال مواطنين بسوهاج بزعم توظيفها بـ"الاستثمار العقارى"

كتب محمود عبد الراضى - أحمد الجعفرى

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج القبض على عاطل متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بمساعدة شقيقه، بزعم توظيفها فى تجارة الأراضى والاستثمار العقارى.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد تلقت بلاغًا من 8 أشخاص يفيد قيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية بلغت 805 آلاف جنيه، لتوظيفها فى مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وكشفت التحريات صحة الواقعة، وأن شقيقين مقيمين فى مركز البلينا بمحافظة سوهاج تلقيا المبالغ المالية المشار إليها لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية، ولم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون، وأضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

باستدعاء أحد المتهمين وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه "هارب"، فتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة عقب تحرير محضر بالواقعة.