شرطة التموين ضبط 1085 قضية تموينية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

شنت شرطة التموين، حملات مكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافرها، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية،ضبط خلالها 1085 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وأسفرت الحملات، عن ضبط 13 قضية دقيق مدعم وأقماح، ضبط خلالها "68,600 طن دقيق"، وضبط 263 قضية فى مجال مخالفات المخابز، وضبط 31 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية.

ونجحت الحملات فى ضبط 3 قضايا فى مجال الاستيلاء على الدعم، وضبط 36 قضية فى مجال الغش الغذائى، ضبط خلالها ("85,805 طن - 185 عبوة- 640 لتر- 600 قطعة" مواد غذائية)، وضبط 23 قضية فى مجال الغش الغير غذائى،ضبط خلالها ("4,795 طن – 253784 عبوة- 517554 قطعة" مواد غير غذائية).

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 608 قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص)، وضبط 16 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، ضبط خلالها (2,377 طن- 25 عبوة تونة)، وضبط 20 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، ضبط خلالها (عدد 485 عبوة سجائر).

واستمراراً للحملات، تم ضبط 4 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة، والزراعية، ضبط خلالها (8,305 طن أعلاف- 777 عبوة مبيدات)، وضبط 3 قضايا فى مجال ضبط الألعاب النارية ضبط خلالها (2500 وحدة).