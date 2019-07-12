سوبر كورة
Ads
الجمعة، 12 يوليه 2019 02:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

شرطة التموين ضبط 1085 قضية تموينية خلال 24 ساعة

الجمعة، 12 يوليه 2019 12:49 م
شرطة التموين ضبط 1085 قضية تموينية خلال 24 ساعة التموين-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت شرطة التموين، حملات مكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافرها، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية،ضبط خلالها 1085 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

 

وأسفرت الحملات، عن ضبط 13 قضية دقيق مدعم وأقماح، ضبط خلالها "68,600 طن دقيق"، وضبط 263 قضية فى مجال مخالفات المخابز، وضبط 31 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية.

 

ونجحت الحملات فى ضبط 3 قضايا فى مجال الاستيلاء على الدعم، وضبط 36 قضية فى مجال الغش الغذائى، ضبط خلالها ("85,805 طن - 185 عبوة- 640 لتر- 600 قطعة" مواد غذائية)، وضبط 23 قضية فى مجال الغش الغير غذائى،ضبط خلالها ("4,795 طن – 253784 عبوة- 517554 قطعة" مواد غير غذائية).

 

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 608 قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص)، وضبط 16 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، ضبط خلالها (2,377 طن- 25 عبوة تونة)، وضبط 20 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، ضبط خلالها (عدد 485 عبوة سجائر).

 

واستمراراً للحملات، تم ضبط 4 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة، والزراعية، ضبط خلالها (8,305 طن أعلاف- 777 عبوة مبيدات)، وضبط 3 قضايا فى مجال ضبط الألعاب النارية ضبط خلالها (2500 وحدة).

 

 

 


قضايا تموينية

حملات التموين

سلع فاسدة

ضبط الاسعار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يسحب البساط من تحت أقدام محمد صلاح فى أمم أفريقيا 2019.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف ليفربول مكانا فى قلوب المصريين

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يسحب البساط من تحت أقدام محمد صلاح فى أمم أفريقيا 2019.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف ليفربول مكانا فى قلوب المصريين

بعد القبض عليه .. تعرف على التهم الموجهة للمطرب العالمى R. Kelly

بعد القبض عليه .. تعرف على التهم الموجهة للمطرب العالمى R. Kelly

فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

تعرف على أبطال المسلسل الجديد المشتق من Walking Dead

تعرف على أبطال المسلسل الجديد المشتق من Walking Dead

علماء يتمكنون من التوصل إلى صورة أوضح للكتلة الجليدية العالمية

علماء يتمكنون من التوصل إلى صورة أوضح للكتلة الجليدية العالمية

طرائف نجوم زمان فى المصيف..برلنتى عبدالحميد تسرق شمسية وتظلم شابا على الشاطئ

طرائف نجوم زمان فى المصيف..برلنتى عبدالحميد تسرق شمسية وتظلم شابا على الشاطئ

4 شركات تتقدم لتنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر

4 شركات تتقدم لتنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة