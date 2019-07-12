شرطة التموين تحاصر الغشاشين وتضبط كمية من السلع الغذائية مجهولة المصدر

كتب محمود عبد الراضي

واصلت شرطة التموين، حملاتها الرقابية، لضبط الأسواق، وملاحقة السلع الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر، التي تضر بصحة المواطنين.

ونجحت شرطة التموين في ضبط 35 كيلو مواد غذائية، مجهولة المصدر في حملات بأماكن متفرقة على مستوى الجمهورية.

يذكر أن شرطة التموين نجحت على مدار 4 سنوات، في ضبط "744,243 "قضية تموينية فى مجال الغش الغذائى والتجارى والسلع التموينية المدعومة، وذلك إنفاذاً لسياسة الدولة والتى ترتكز فى أحد أهم ثوابتها على توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين من خلال فرض الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار ومكافحة الغش التجارى ومواجهة كل ما يضر بالصحة العامة.