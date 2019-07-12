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سقوط 23 سائقا لتعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

الجمعة، 12 يوليه 2019 02:36 م
سقوط 23 سائقا لتعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة حملات مرورية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد – محمد أبو عوض

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نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث مرورية وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة و تم إجراء تحليل طبى لـ 185 سائقًا، وإثبات تعاطى 23 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

 

و كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق ، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات ، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل ، مما يحملون الركاب بالصندوق الخلفى و حملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.

 

 


حملات مرورية للمخالفين

رصد متعاطى المخدرات

القيادة بالطرق السريعة

متعاطى المخدرات اثناء القيادة

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