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سالفينى يهدد بمقضاة كل من يتهم حزبه بتلقى أموال من روسيا

الجمعة، 12 يوليه 2019 12:39 م
سالفينى يهدد بمقضاة كل من يتهم حزبه بتلقى أموال من روسيا
كتبت فاطمة شوقى

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هدد وزير الداخلية الايطالى ماتيو سالفينى اليوم الجمعة بمقاضاة كل من يتهم حزبه "الرابطة" بتلقى دعم مالى من روسيا.

وكتب سالفينى، شريك حركة خمس نجوم فى الائتلاف الثنائى الحاكم، فى تغريدة على منصة "تويتر": "روسيا؟ الأمر كله مثير للسخرية، لم نطلب أبدًا روبل أو دولارا من أحد".

وأضاف سالفينى فى إشارة إلى فتح الإدعاء العام فى مدينة ميلانو ملف تحقيقات بشأن مزاعم تلقى حزبه تمويلاً سرياً من موسكو، عبر صفقة تصدير نفط روسى  إلى إيطاليا، "أنا أحترم عمل الجميع.. ضميري مرتاح.. وسأقاضى كل من ينسب إلى حزب الرابطة أموال روسية.. حسابات الحزب المالية شفافة".

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية ففى تغريدة لاحقة قال سالفينى ، الذى يتمتع بعلاقات صداقة مع الرئيس الروسى ويطالب برفع العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو، "عندما نذهب إلى الخارج نتحدث عن السياسة والاتفاقيات التجارية لصالح الشركات الإيطالية.. هل هذا جد وحقيقى: هاكرز روس للتلاعب بالانتخابات، النفط والامريكان".

 

 


سالفينى

ايطاليا

روسيا

وزير داخلية ايطاليا

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