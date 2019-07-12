سالفينى يفوز على ميركل فى كاريكاتير عن وضع المهاجرين

كتبت فاطمة شوقى

نشرت وكالة "سبوتنك" على نسختها الإسبانية كاريكاتير عن الخلاف القائم بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الداخلية الإيطالية ماتيو سالفينى، حول وضع المهاجرين.

ويعتبر المهاجرون الذين يخاطرون بحياتهم بحثًا عن حياة أفضل فى أوروبا فى كاريكاتير بين إيطاليا وألمانيا، وسالفينى يمسك كرة تمثل المهاجرين، وينظر إلى ميركل بغضب، فى الوقت التى تقف أمامه المستشارة الألمانية ويبدو عليها مظاهر الهزيمة.

وتعتبر ميركل من أكثر القادة السياسيين التى تدافع عن أزمة اللاجئين والمهاجرين ، فى الوقت الذى يقوم سالفينى بمحاربتهم ويقرر سياسة الموانئ المغلقة.

وأوضحت أن سياسة سالفينى أصبحت هى التى نتشر فى جميع أنحاء أوروبا ، حتى ألمانيا، التى تستعد لتنفيذ سلسلة من الإجراءات الأكثر صرامة فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية.