سوبر كورة
Ads
الجمعة، 12 يوليه 2019 04:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب مدينة سيتل الأمريكية

الجمعة، 12 يوليه 2019 03:11 م
زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب مدينة سيتل الأمريكية ريختر
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، مدينة سيتل بولاية واشنطن شمال غرب الولايات المتحدة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، أن الزلزال وقع، فى الساعة 03:00 صباحا حسب التوقيت المحلي، ووقع مركزه فى منطقة "ثرى ليكس" على بعد 40 ميلا شمال شرق سيتل، وعلى عمق 14 ميلا، حسبما أوردت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية على موقعها الإلكترونى.


كما تم تسجيل هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر على مقربة من مدينة مونرو بولاية واشنطن، بعد دقائق من ذلك الزلزال.
ويأتى ذلك بعد أن ضربت هزتان قويتان ولاية كاليفورنيا الأسبوع الماضي.


ريختر

زلزال

الولايات المتحدة

مدينة مونرو

ولاية واشنطن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كيف غيرت زلازل كاليفورنيا المتتالية المشهد.. صور لـ ناسا تكشف تشوهات أرضية

الخميس، 11 يوليه 2019 09:30 م

اسطنبول فى خطر من زلزال مدمر أكبر من زلازل كاليفورنيا هذا الأسبوع

الخميس، 11 يوليه 2019 05:34 م

تكريم حلا شيحة فى مهرجان بياف عن دورها فى "زلزال"

الخميس، 11 يوليه 2019 05:06 م

شاهد.. صدع عملاق بالقرب من مركز زلزال ولاية كاليفورنيا الأمريكية

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 02:37 م

زلزال جديد بقوة 5.8 درجات قبالة سواحل إندونيسيا

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 04:00 ص

ارتفاع حصيلة مصابى زلزال ضرب جنوب غربى إيران إلى 112 مصابا

الإثنين، 08 يوليه 2019 09:33 م

شاهد.. لحظة وقوع زلزال الكويت

الإثنين، 08 يوليه 2019 01:24 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالأحضان.. نجوم Fast & Furious 9 يستقبلون جون سينا فى الكواليس

بالأحضان.. نجوم Fast & Furious 9 يستقبلون جون سينا فى الكواليس

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يسحب البساط من تحت أقدام محمد صلاح فى أمم أفريقيا 2019.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف ليفربول مكانا فى قلوب المصريين

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يسحب البساط من تحت أقدام محمد صلاح فى أمم أفريقيا 2019.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف ليفربول مكانا فى قلوب المصريين

بعد القبض عليه .. تعرف على التهم الموجهة للمطرب العالمى R. Kelly

بعد القبض عليه .. تعرف على التهم الموجهة للمطرب العالمى R. Kelly

فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

تعرف على أبطال المسلسل الجديد المشتق من Walking Dead

تعرف على أبطال المسلسل الجديد المشتق من Walking Dead

علماء يتمكنون من التوصل إلى صورة أوضح للكتلة الجليدية العالمية

علماء يتمكنون من التوصل إلى صورة أوضح للكتلة الجليدية العالمية

طرائف نجوم زمان فى المصيف..برلنتى عبدالحميد تسرق شمسية وتظلم شابا على الشاطئ

طرائف نجوم زمان فى المصيف..برلنتى عبدالحميد تسرق شمسية وتظلم شابا على الشاطئ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة