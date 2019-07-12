روسيا: نراقب عن كثب احتمالية فرض عقوبات أمريكية على ديون موسكو

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قال السكرتير الصحفى للرئيس الروسى دميترى بيسكوف، بإن الكرملين يراقب عن كثب المناقشات حول احتمال فرض عقوبات أمريكية فيما يتعلق بديون الدولة الروسية ، لكن يلاحظ أن مشروع القانون لا يزال يتعين عليه المرور بمراحل عديدة.

وأضاف بيسكوف للصحفيين - حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية-: " أولاً، دعونا لا نتسرع، هناك أمور أخرى يجب أن تطرق على هذا مشرع القانون. إذ يجب أن يسير وفق سلم قانونى ويجب أن يوقعه الرئيس الأمريكى قبل أن يدخل حيز التنفيذ؛ لذلك نحن نراقب عن كثب هذه العملية " .



وفى سياق متصل، قال أليكسيس رودزيانكو رئيس غرفة التجارة الأمريكية لوكالة أنباء سبوتنيك، اليوم الجمعة، إن العقوبات الأمريكية التى تستهدف الدين السيادى الروسي، فى حال فرضها، ستلحق وفى المقام الأول، ضررا بالمستثمرين الأمريكيين.



وفى تعليق على سؤال حول إمكانية فرض حظر على معاملات مرتبطة بالدين السيادى الروسي، قال رودزيانكو: "أولاً وقبل كل شيء، سيعانى من جراء هذه العقوبات، المستثمرون الأمريكيون، الذين يمثلون كبار حاملى الأوراق المالية، وهذه لن تكون أفضل النتائج المرجوة".



وأضاف: "أعتقد أن مثل هذا الخبر، الآن، لن يكون له أى تأثير مباشر على الأسواق، لأن مثل هذه الأفكار والاقتراحات كانت تلوح فى الأفق منذ فترة طويلة، وحقيقة أنه تم طرحها فى نسخة قابلة للتعديل، ولا تزال بحاجة إلى توافق عليها، لا يغير الوضع الذى نعيشه الآن، بشكل كبير".



وكان مجلس النواب الأمريكى قد اعتمد فى وقت سابق، تعديلاً على ميزانية الدفاع لعام 2020، يشمل فرض حظر يمنع بموجبه المواطنين الأمريكيين من إجراء أى معاملات مع ديون الحكومة الروسية، فى حال تدخلها فى الانتخابات الأمريكية. ومع ذلك، النسخة المقترحة ليست النهائية لهذا المشروع، إذ لم تتم بعد مراجعة هذا المشروع من قبل أعضاء لجنة توفيقية، لضرورة التوافق عليها من قبل ممثلى الحزب الجمهوري، الذى يقوم بتحضير نسخته الخاصة به بخصوص ميزانية الدفاع .