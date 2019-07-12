حزمة إجراءات لحماية 9 حدائق للحيوان من الموجة الحارة.. اعرف التفاصيل

واصلت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، حالة الطوارئ، بحديقة حيوان الجيزة و 7 حدائق إقليمية وحديقة الأسماك، لمواجهة موجة الحر الشديد التى تشهدها البلاد حاليا، وخاصة حديقة حيوان الجيزة لتفادى اى أضرار للحيوانات .

وقال الدكتور محمد رجائى رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إن الإدارة تواصل اتخاذ اجراتها لتفادى أى أضرار صحية على الحيوانات من الموجة الحارة التى تشهدها البلاد، خاصة حديقة حيوان الجيزة، نظراً لأنها أكبر الحدائق، وتشكيل لجان بيطرية لفحصها وإعطائها المضادات اللازمة عند السخونة،والمثلجات للترطيب على الحيوانات، وعمل حمامات بالمياه الباردة مرتين كل ساعة، وتقديم المثلجات والفاكهة الباردة وتقديم محلول معالجة الجفاف مع فيتامين سى لرفع المناعة للقرود والشمبانزى، وزيادة كميات المنصرف من المياه الجوفية إلى البرك والبحيرات الموجودة داخل البحيرة،لتحسين نوعيتها وخفض درجات الحرارة بها وتجديد مياهها.

وأكد محمد رجائى ،أن هناك لجان بيطرية مشكلة للمرور على أماكن أيواء الحيوانات، وإجراء الفحوصات اللازمة للوقوف على تأثير إرتفاع درجات حرارة الطقس على الحيوانات، وفحص الولدات الصغيرة وإعطائها المضادات اللازمة عند اللزوم، ورش المياه على الحيوانات لتقليل الاحساس بإرتفاع درجات الحرار،بالاضافة الى تغيير مياه شرب الحيوانات منذ بداية الصباح كل ساعة بسب سخونة الجو، وتزويد المياه بمكعبات الثلج، لعدم تعرض الحيوانات للإعياء، وتشكيل لجان بيطرية للمرور وفحصها بشكل دورى، لعدم تعرض الحيوانات والطيور إلى مخاطر صحية خلال هذه الفترة التى قد تهدد حياتها، وتكثيف تواجد الأجهزة الإدارية والفنية، ليلا ونهارا، وإعلان حالة الطوارئ بمختلف المناطق للتعامل مع أى حالة طارئة.

من جانبه قالت الدكتورة مها صابر، مدير حديقة حيوان الجيزة، إن الحديقة تقوم حالياً برش المياه على الحيوانات كل ساعتين، خاصة الفيلة نعيمة والسباع، وفتح حمامات السباحة للدبببة وإنسان الغاب تقديم آيس كريم مثلج للترطيب لها، وعمل برك مائية داخل جور الشمبانزى والحيوانات البرية، ورش واجهاتها والأسوار الجدارية،وسطح جور الحيوانات، لتخفيض درجات الحرارة، بالإضافة إلى غسيل طرقات الحديقة بالمياه الباردة، وزيادة معدلات تغيير المياه الواصلة لحيوانات سبع البحر، لمواجهة الحر الذى تتعرض له الحيوانات المائية.

وأضافت أنه يتم سحب المياه الجوفية حالياً من حنفيات الإطفاء،لأنها أكثر برودة، ورش أرضيات الحديقة، بالإضافة إلى عمل أكياس ثلج ووضعها فى أماكن مبيت الحيوانات لتخفيض درجة الحرارة، خاصة للحيوانات الأكثر تأثراً بارتفاع درجات الحرارة، مثل الدببة والشمبانزى وإنسان الغاب والقرود والنسانيس،ورشها بالمياه وتقديم المثلجات طبقاً للمعايير الدولية،مشيرة إلى زيادة كميات الشمام والبطيخ للقرود والطيور، وتقديم اللبن البارد للأسود والنمور،وتقديم وجبات الإفطار لجميع الحيوانات مبكرا وتأخير العشاء.

وأوضحت مدير حديقة حيوان الجيزة، أنه يتم عمل حمامات بالمياه الباردة مرة كل نصف ساعة للأسود والنمور، وتغيير مياه الشرب كل ساعتين،وتقديم اللحوم الباردة للحيوانات من فصيلة آكلات اللحوم، وعمل مظلة لسبع البحر داخل بركة سبع البحر، لحمايته من درجات الحرارة العالية، ورش الأقفاص بالمياه، خاصة طيور الزينة والدجاجات والطاووس، بينما يتم حالياً رش حواف البرك التى تسبح فيها الطيور المائية فى المجارى المائية، مثل البجعة والبشاروش والبط والوز.

وأكدت مدير حديقة حيوان الجيزة،أنه تم إعطاء الشمبانزى لوزة ويويو وإنجى والبرنس وكوكو ومشمش، بخلاف القرود، الفاكهة المثلجة وإعطاء سبع البحر السمك المثلج ورش أرضيات إيواء الأبقار والجمل السيوى والماعز بالمياه للترطيب، ومتابعة الولادات الحديثة بيطرياً، وفتح جميع الأبواب الداخلية للحيوانات للمبيت والطيور لعدم تعرضها للموجة الحارة، وتحصين الحيوانات بالمضادات للمناعة والمتابعة المستمرة والكشف البيطرى الدورى، وفتح المبيت لانثى الزرافة وتشغيل جميع شلالات المياه وفتح المياه للبحيرات.