حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة السرقة بالإكراه فى المرج

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة شرق القاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة السيارات والدراجات البخارية، حيث تم ضبطه أثناء سرقة دراجة بخارية " توك توك " بالإكراه تحت تهديد السلاح من قائدها فى المرج.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المرج، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنوا من ضبط عاطل سبق اتهامه فى 8 قضايا آخرهم "مخدرات"، أثناء استقلاله مركبة"توك توك" وبحوزته "طبنجة صوت".

وبمناقشته عن مصدر مركبة "التوك توك" حيازته اعترف بسرقتها كرهًا عن قائدها بمنطقة مؤسسة الزكاة بدائرة قسم شرطة المرج، وتم التوصل للمجنى عليه 20 سنة ومقيم دائرة قسم شرطة المرج، وباستدعائه تعرف على المتهم، وقرر بأنه حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته بدائرة قسم شرطة المرج إستقل معه المتهم المضبوط بدعوى توصيله، وأثناء السير استولى منه على المركبة كرهًا عنه، مضيفا أنه كان فى سبيله للإبلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.