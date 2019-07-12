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حبس صاحب شركة مقاولات وعامل بحوزتهما طبنجة وتمثال بكمين بالشرقية

الجمعة، 12 يوليه 2019 04:13 م
حبس صاحب شركة مقاولات وعامل بحوزتهما طبنجة وتمثال بكمين بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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قررت نيابة فاقوس العامة بالشرقية، برئاسة عمرو الباز، رئيس النيابة، حبس صاحب شركة مقاولات وعامل بحوزتهما طبنجة  و17 طلقة وتمثال طوله متر يشتبه في أثرتيه، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وقررت النيابة عرض التمثال علي الأثار لتشكيل لجنة لبيان مدي أثريته من عدمه.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد من مركز شرطة فاقوس، يفيد قيام القول الأمني المعين بكمين  مفارق سامي سعد، دائرة المركز برئاسة النقيب محمد عبد الكريم، معاون مباحث المركز، والملازم أول هشام عبد العزيز،ضابط نظام بمركز الحسينية،  والقوة المرافقة لهما من ضبط " ناصر أ س " 54 سنة صاحب شركة مقاولات ومقيم التجمع القاهرة، و" أحمد  ع ح" 51 سنة،  عامل ومقيم المنوفية، أثناء إستقلالهما  سيارة سوداء اللون  بحوزة الأول سلاح ناري طبنجة، وخزنة بها 17 طلقة، وبحوزتهما تمثال من البازلت الأسود، طولة متر تقريبا يشتبه في أثريته، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5067 إداري مركز فاقوس لسنة 2019.

 

 

 

 
 
 

 

 


الشرقية

مركز شرطة فاقوس

تمثال

كمين مفارق سامي سعد

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