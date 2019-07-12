حبس المتهم بقتل سائق لخلافات أسرية بينهما بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة الإبراهيمية، برئاسة عصام أيمن، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، حبس المتهم بقتل شاب بعزبة شاهين، لخلافات أسرية بينهما، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، حيث وجهت النيابة للمتهم تهمة القتل.

تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول" ياسر " وشهرته الباز، عامل، مقيم عزبة شاهين، للمستشفي العام بالإبراهيمية،جثة هامدة، وتبين من التحريات قيام" محمد ص م" 26 سنة سائق مقيم عزبة شاهين، دائرة المركز،بإرتكاب الواقعة، وقام بطعنه بسلاح أبيض مطواة ، بسبب خلافات أسرية، حيث توجد بينها علاقة نسب.

وتمكنت قوة من مباحث الإبراهيمية، برئاسة الرائد هاني صفوت، رئيس مباحث المركز، وبإشراف العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتبين أن شقيقة المتهم متزوجة من شقيق المجني عليه، وجاري عرض المتهم علي النيابة العامة.