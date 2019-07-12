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جبل طارق: ناقلة النفط الإيرانى المحتجزة تحمل 2.1 مليون برميل من الخام الخفيف

الجمعة، 12 يوليه 2019 11:36 ص
جبل طارق: ناقلة النفط الإيرانى المحتجزة تحمل 2.1 مليون برميل من الخام الخفيف ناقلة النفط المحتجرة
رويترز

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قال رئيس حكومة جبل طارق إن الإجراء الذي اتخذته الأسبوع الماضي بالتحفظ على الناقلة (جريس 1) هو قرار اتخذته بمفردها وليس نيابة عن أي دولة أو طرف ثالث.

وأضاف فابيان بيكاردو أمام البرلمان "كل القرارات التي تتعلق بهذا الأمر اتخذت كنتيجة مباشرة لوجود أسباب منطقية تدعو حكومة جبل طارق للاعتقاد بأن السفينة تخالف العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا".

ومضى قائلا "لم توجه أي حكومة طلبا سياسيا في أي وقت من الأوقات لتتخذ حكومة جبل طارق إجراء أو لا تتخذ لسبب أو لآخر".

وأضاف أن الناقلة تحمل 2.1 مليون برميل من خام النفط الخفيف.


ناقلة نفط

إيران

طهران

النفط الخام

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