جبل طارق: ناقلة النفط الإيرانى المحتجزة تحمل 2.1 مليون برميل من الخام الخفيف

رويترز

قال رئيس حكومة جبل طارق إن الإجراء الذي اتخذته الأسبوع الماضي بالتحفظ على الناقلة (جريس 1) هو قرار اتخذته بمفردها وليس نيابة عن أي دولة أو طرف ثالث.

وأضاف فابيان بيكاردو أمام البرلمان "كل القرارات التي تتعلق بهذا الأمر اتخذت كنتيجة مباشرة لوجود أسباب منطقية تدعو حكومة جبل طارق للاعتقاد بأن السفينة تخالف العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا".

ومضى قائلا "لم توجه أي حكومة طلبا سياسيا في أي وقت من الأوقات لتتخذ حكومة جبل طارق إجراء أو لا تتخذ لسبب أو لآخر".

وأضاف أن الناقلة تحمل 2.1 مليون برميل من خام النفط الخفيف.