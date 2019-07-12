تونس: ارتفاع عدد ضحايا كارثة سفينة المهاجرين قبالة سواحل البلاد إلى 72 قتيلا

أعلن الهلال الأحمر التونسى، اليوم الجمعة ارتفاع عدد ضحايا كارثة سفينة المهاجرين قبالة سواحل البلاد إلى 72 قتيلا.
يذكرأن ، غرق المركب الذي كان يقل أكثر من 82 مهاجرا أفريقيا الأسبوع الماضي بعد إبحاره من السواحل الليبية صوب أوروبا.
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
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أعلن الهلال الأحمر التونسى، اليوم الجمعة ارتفاع عدد ضحايا كارثة سفينة المهاجرين قبالة سواحل البلاد إلى 72 قتيلا.
يذكرأن ، غرق المركب الذي كان يقل أكثر من 82 مهاجرا أفريقيا الأسبوع الماضي بعد إبحاره من السواحل الليبية صوب أوروبا.
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