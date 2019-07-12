تونس: ارتفاع عدد ضحايا كارثة سفينة المهاجرين قبالة سواحل البلاد إلى 72 قتيلا

رويترز

أعلن الهلال الأحمر التونسى، اليوم الجمعة ارتفاع عدد ضحايا كارثة سفينة المهاجرين قبالة سواحل البلاد إلى 72 قتيلا.

يذكرأن ، غرق المركب الذي كان يقل أكثر من 82 مهاجرا أفريقيا الأسبوع الماضي بعد إبحاره من السواحل الليبية صوب أوروبا.