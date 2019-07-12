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تونس: ارتفاع عدد ضحايا كارثة سفينة المهاجرين قبالة سواحل البلاد إلى 72 قتيلا

الجمعة، 12 يوليه 2019 02:41 م
تونس: ارتفاع عدد ضحايا كارثة سفينة المهاجرين قبالة سواحل البلاد إلى 72 قتيلا مهاجرين - أرشيفية
رويترز

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أعلن الهلال الأحمر التونسى، اليوم الجمعة ارتفاع عدد ضحايا كارثة سفينة المهاجرين قبالة سواحل البلاد إلى 72 قتيلا.

يذكرأن ، غرق المركب الذي كان يقل أكثر من 82 مهاجرا أفريقيا الأسبوع الماضي بعد إبحاره من السواحل الليبية صوب أوروبا.


مهاجرين

تونس

الهلال الأحمر التونسى

غرق قارب

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