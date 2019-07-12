تنفيذ القطاع الأول من محور ترعة الزمر لربط دائرى المنيب بصفط اللبن بطول 5 كم

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن محور ترعة الزمر يعد مشروعًا قوميًا هامًا سيحدث طفرة مرورية هائلة بالمحافظة وسيساهم فى حل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة وتيسير حركة المرور وتخفيف الضغط على الطريق الدائرى ومحور المريوطية و 26 يوليو و صفط اللبن وشارع البحر الأعظم والربط مع محطات مترو الأنفاق ومحور روض الفرج .

وذكر بيان لمحافظة الجيزة اليوم، أن راشد أكد أنه سيساهم فى مواجهة التوسعات العمرانية بالمحافظة ويعد اول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، مشيرًا أنه يتم حاليًا العمل فى تنفيذ القطاع الاول من المشروع فى المسافة من دائرى المنيب جنوباً حتى محور صفط اللبن بطول 5 كم والذى يشكل رابطا بين دائرى المنيب وشوارع مستشفى الصدر وخاتم المرسلين والثلاثينى والهرم وفيصل ومحور صفط اللبن ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ هذا القطاع خلال عام .

تصريحات المحافظ جاءت خلال الاجتماع الموسع الذى عقده بحضور المهندس محمد الكيلانى رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى حيث أكد راشد خلال اللقاء على تذليل كافة العقبات والمشكلات التى تواجه تنفيذ هذا المشروع الهام والحيوى وخاصة المرافق التى يمر عليها المشروع فى قطاعاته الثلاثة والتى تم بدء العمل بها منذ ايام على المسار المغطى لترعة الزمر فى المسافة بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى بالقرب من ميدان المنيب والقوس الشمالى للطريق الدائرى بمنطقة امبابة بطول 12 كم .

ووجه المحافظ خلال الاجتماع رؤساء الاحياء وممثلى المرافق بمراعاة الجدول الزمنى لسرعة الانتهاء من تنفيذ اعمال القطاع الاول والتعاون التام مع الشركات المنفذة للمشروع لإزاله اى معوقات تواجه التنفيذ أضافه الى متابعة أعمال رفع ناتج الحفر اول بأول وعدم السماح بتراكم اى مخلفات تعيق حركة الطريق .

وأشار المحافظ انه تم تشكيل لجنة برئاسة اللواء علاء بدران السكرتير المساعد واللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة للتنسيق بين الاحياء والمرافق والشركات المنفذة للمشروع وتذليل اى عقبات .

اللقاء الذى ترأسه المحافظ حضره الدكتورة لمياء عبد القادر نائب المحافظ وعدد من أعضاء مجلس النواب بدوائر العمرانية وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة وممثلى الإدارة العامة للمرور وممثلى شركات المياه والصرف الصحى والكهرباء والغاز والاتصالات وذلك لبحث سبل تذليل العقبات اثناء تنفيذ مشروع محور ترعة الزمر.