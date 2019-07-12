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تعرف على شروط القيد فى جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل

الجمعة، 12 يوليه 2019 04:00 ص
تعرف على شروط القيد فى جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل المحكمة الاقتصادية-أرشيفيه
كتب: محمد أبو ضيف

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قرر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، إنشاء جداول لقيد الخبراء المتخصصين فى المسائل التى تختص بها المحاكم الإقتصادية بوزارة العدل، ويشترط فيما يتقدم للقيد عدة شروط، هى :

1. أن يكون حاصل على مؤهل عال مناسب، من إحدى الجامعات، أو المعاهد فى إحدى المجالات المتعلقة بأحكام القوانين التى تدخل فى اختصاص المحاكم الإقتصادية، ويفضل الحاصلون على الدراسات العليا فى تخصصاتهم.

2.أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
 

3. ألا تقل مدة خبرته فى تخصصه عن 7 سنوات، بعد حصوله على المؤهل الدراسى.

4.ألا يكون من المشتغلين بمهنة المحاماة.
 

5.ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، أو حكم عليه من مجلس تأديب لأمر مخل بواجبات عمله، أو سبق شهر إفلاسه.

6.ألا يكون قد فصل من وظيفة عامة، أو صدر قرار بمحو إسمه من سجل إحدى المهن التى ينظمها القانون.
 

7. أن يجتاز الخبراء المرشحون المقابلة الشخصية.


المحاكم الإقتصادية

وزير العدل

جداول القيد بالمحاكم الإقتصادية

خبير إقتصادى

المحكمة الاقتصادية

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