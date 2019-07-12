تسمم 5 أطفال بسبب تناولهم وجبة منزلية فاسدة فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

أصيب 5 أطفال بتسمم غذائى إثر تناولهم وجبة غذائية "أرز وخضار" بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.



كان العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغ من مستشفى ديروط المركزى، بوصول 5 أطفال وجميعهم مقيمين بقرية كوم انجاشة بدائرة مركز ديروط مصابين بحالة إعياء وقىء مستمر، لتناولهم وجبة غذائية فاسدة، وجرى عمل الإسعافات الأولية.



وبسؤال ذويهم، قرروا حدوث إصابتهم بعد تناولهم طعام منزلى أرز وخضار معد بالمنزل، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.