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ترامب: أمريكا ستبدأ غدًا اعتقال وترحيل المهاجرين المقيمين بشكل غير قانونى

الجمعة، 12 يوليه 2019 10:10 م
ترامب: أمريكا ستبدأ غدًا اعتقال وترحيل المهاجرين المقيمين بشكل غير قانونى دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن أ ش أ

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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن السلطات الأمريكية ستبدأ فى اعتقال وترحيل المهاجرين المقيمين بشكل غير قانونى، بدءًا من غد السبت فى 10 مدن أمريكية.

وقال ترامب للصحفيين فى البيت الأبيض، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية مساء اليوم الجمعة، إنه لا يشعر بالقلق من أن خطط الاعتقالات أصبحت علنية، مشيرًا إلى أن عمليات الترحيل لم تكن سرًا، مضيفًا : "سنركز على المجرمين بقدر استطاعتنا".

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين سابقين وحاليين أن هناك ما لا يقل عن 2000 أسرة مهاجرة مؤهلة للترحيل وسيتم استهدافها فى المداهمات.

من جانبهم، قال رؤساء بلديات عدد من المدن التى يستهدف بدء عمليات الترحيل فيها، إنهم لن يتعاونوا مع عمليات الترحيل التى تنفذها مصلحة الهجرة والجمارك.

وكان الرئيس الأمريكى أجل العملية الشهر الماضى بعد تسرب موعدها للصحفة، غير أنه قال يوم الاثنين الماضى إن الاعتقالات ستبدأ بعد عطلة عيد الاستقلال فى الرابع من يوليو.

يذكر أن إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية قالت الشهر الماضى إن المداهمات ستستهدف المهاجرين الذين لا يملكون وثائق والذين وصلوا فى الآونة الأخيرة إلى الولايات المتحدة وذلك بهدف كبح موجة تدفق للمهاجرين عند الحدود الجنوبية الغربية.

وتقول الجماعات المدافعة عن حقوق المهاجرين إن التهديد الوشيك للمهاجرين الذين لا يملكون وثائق يضر بمجتمعاتهم وبالاقتصاد الأمريكي، إذ أنه يجبر البالغين على التغيب عن العمل والأطفال على عدم الذهاب إلى المدرسة خشية القبض عليهم.

 


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