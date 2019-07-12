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تحرير 44 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة فى المنوفية

الجمعة، 12 يوليه 2019 09:06 ص
تحرير 44 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة فى المنوفية حملة تموينية - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى

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شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة، على المخابز والمحال ومستودعات الغاز.

أسفرت الحملة عن تحرير 44 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز، 16محضرا لأصحاب المخابز لمخالفة المواصفات، و12 محاضر لأصحاب المستودعات، و6 محاضر لأصحاب المحلات بمحافظة المنوفية.

جاءت الحملة برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية، للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، على استمرار الحملات المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق والسلع المجهولة المصدر .

 

 


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