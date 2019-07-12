تأهل 8 مزارعين للمرحلة الثانية فى المسابقة القومية لترشيد استهلاك مياه الرى

كتبت أسماء نصار

تأهل 8 مزارعين من محافظة الغربية للمرحلة التانية من تصفيات المسابقة القومية الثانية لترشيد استهلاك المياه للمزارعين اللي تنظمها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، وذلك من اجمالى 25 مزارع من الوجه البحرى.

وقدم المزارعون تجاربهم المميزة في استخدام اساليب الري الحديث لترشيداستهلاك المياه والحفاظ عليها، ومن المقرر أن يتم تكريم التجارب الفائزة فى اسبوع القاهرة للمياه المقرر عقده أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وطالبت الوزارة المزارعين بالترويج ونشر تجارب الري الحديث فى نطاق الأراضي الزراعية المجاوره لهذه التجارب حتى يستطيع أكبر قدر من المزارعين التعرف على فوائد تلك التجارب ومن ثم تعميمها لترشيد استهلاك المياه وذلك من خلال روابط مستخدمى المياه خاصة بعد نجاح الفائزين في مسابقة العام الماضي في نشر تجاربهم بمحافظاتهم.

وأكدت الوزارة، على أهمية ترشيد استهلاك المياه في ظل التحديات التى تواجهها الدولة من ندرة المياه، مطالبة بضرورة ترشيد استهلاك المياه بكافة القطاعات وهو أحد أهم محاور الخطه القومية لموارد المياه واستراتيجية الوزارة.

يذكر أن المسابقة تحت رعاية قطاع التخطيط بوزارة الري من خلال مشروع الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية بقطاع المياه EU Water STARS، وتهدف إلى تعزيز الوعي بندرة المياه وتشجيع المارسات الجيدة في إستخدام وسائل الري الحديث لترشيد إستهلاك المياه.

الجدير بالذكر أنه تم إعداد مشروع (EU-WATERSTARS)بهدف مساعدة الحكومة المصرية ، ولاسيما وزارة الموارد المائية والرى في جهودها لتحديث إطار إدارة المياه كمساهم رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر 2030 وللمساعدة في تبسيط جميع الأنشطة الداخلية والخارجية NWRP 2037.

و خصص الاتحاد الأوروبي منحة قدرها 4.2 مليون يورو ، والتي سوف تتناول خلال فترة 30 شهرا 5 مجالات، المساهمة في تهيئة بيئة مؤسسية ومالية مواتية

و تحديث إطار إدارة المياه، و تنمية القدرات للمؤسسات ذات الصلة، و وضع خطط الاتصالات والمعلومات لتوعية الجمهور، و إعداد الدراسات الفنية المتكاملة.