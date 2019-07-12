بموجب قانون جديد.. إخصاء المعتدين جنسيا على الأطفال بالحقن فى أوكرانيا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن المعتدين جنسيا على الأطفال فى أوكرانيا سيتم إخصائهم جنسياً عن طريق الحقن بموجب قوانين جديدة ، وبحسب ما قالت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية إن العملية الكيميائية "تنطوي على الحقن القسري للعقاقير المضادة للأندروجين التي تتكون من مواد كيميائية التى تقلل من الرغبة الجنسية والنشاط الجنسي".

سيتم تطبيق التشريع على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عامًا والمذنبين باغتصاب القاصرين أو الاعتداء عليهم جنسياً ، ويمكن أن يؤثر ذلك على الآلاف من الأشخاص سنويًا.

في عام 2017 ، أظهرت الأرقام الرسمية أن هناك 320 حالة اغتصاب للأطفال في أوكرانيا - لكن يُعتقد أن عدد حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال قد يصل إلى الآلاف، وبموجب القوانين الجديدة ، ستنشئ أوكرانيا أيضًا سجلًا عامًا للمعتدين على الأطفال الذين يتم سجنهم بتهمة اغتصاب الأطفال والاعتداء الجنسي عليهم ، في خطوة أخرى ، تم زيادة الحد الأقصى للسجن لمدة اغتصاب طفل من 12 إلى 15 عامًا.

وأشارت "ديلى ميل" إلى أن كازاخستان ، تسمح أيضا بإخصاء مرتكبي الجرائم الجنسية ، حيث جاء ذلك بعد تقرير يقول إن حالات اغتصاب الأطفال تضاعفت إلى حوالي 1000 حالة في السنة في الفترة بين 2010 و 2014.