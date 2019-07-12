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بلجيكى يجلس على مرحاض لمدة 5 أيام أملا فى تسجيل رقم قياسى عالمى

الجمعة، 12 يوليه 2019 07:23 م
بلجيكى يجلس على مرحاض لمدة 5 أيام أملا فى تسجيل رقم قياسى عالمى رجل بلجيكى يجلس على المرحاض
أوستند (رويترز)

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جلس رجل بلجيكى على مرحاض نحو 5 أيام هذا الأسبوع لتسجيل رقم قياسى عالمى، ودخل جيمى دو فرين (48 عاما)، الذى يسعى ليعمل قائد حافلة، فى تحد مع نفسه بالجلوس لمدة 165 ساعة على مرحاض نصب خصيصا لهذا الغرض وسط حانة لكن قواه خارت صباح اليوم الجمعة بعد 116 ساعة.

وقال لتلفزيون رويترز "السخرية من الذات هى أفضل الطرائف فى هذا الأمر. لماذا أقوم بذلك؟ ولم لا؟"، وكانت حانة فيلبس بلاس فى مدينة أوستند مفتوحة طوال مدة التحدي.

وسمح للرجل باستراحة 5 دقائق كل ساعة وكان بوسعه تجميعها من عدة ساعات ليأخذ قسطا من النوم، والمفارقة أنه كان يحتاج لاستراحة لدخول الحمام نظرا لأن المرحاض الذى يستخدمه فى التحدى غير موصول بشبكة الصرف.

وقال دو فرين "كنت متعبا جدا وشعرت بألم فى ساقيى لكن أؤمن بنجاحى وأحاول أن أجعل هذا الرقم سجلا رسميا"، ولا يوجد رقم قياسى عالمى للجلوس على مرحاض لكن دو فرين قال إنه علم بوجود شخص آخر فعل نفس الشيء لمدة مئة ساعة.

وقال دو فرين إن موسوعة جينيس على علم بمحاولته وإن مسؤولين محليين وشهود سيحاولون التحقق من الأمر، ولم يتسن الوصول لأى مسئول فى موسوعة جينيس للتعقيب.

الرجل بلجيكى يجلس على المرحاض
الرجل بلجيكى يجلس على المرحاض

 

 


بلجيكا

مرحاض

تسجيل رقم قياسى عالمى

موسوعة جينيس للارقام القياسية

أخبار بلجيكا

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