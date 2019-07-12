برلمانى عراقى يحذر من هجرة ٣٠ ألف نسمة بسبب تخطيط خاطئ للموارد المائية

بغداد /أ ش أ/

حذر النائب عن محافظة بابل العراقية صادق مدلول السلطانى، الجمعة، من هجرة ٣٠ ألف نسمة بسبب تخطيط خاطئ لوزارة الموارد المائية فى مشروع تبطين جدول بابل، داعيًا إياها لرفع التبطين الجزئى من الجدول كونه مطلب جماهيري.

وقال السطانى - فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" - إن "وزارة الموارد المائية ستتسبب بهجرة ٣٠ ألف نسمة بسبب تخطيطها الخاطئ لمشروع تبطين جدول بابل، الذى يروى عشرات الالاف من الأراضى الزراعية"، مبينا أن الوزارة أخطأت بالتبطين الجزئى منذ ٦ سنوات مما أدى لعدم وصول مياه الشرب والسقي.

وأضاف السلطاني، وهو محافظ سابق ل‍بابل، أنه "سبق وان طالبنا بتخصيص مليارين دينار لعمل دوار وتم تخصيص المبلغ بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب واللجنة المالية، لكن ومنذ ٣ أشهر لم تقم الوزارة بأى إجراء"، لافتا إلى أن "اجراءات الوزارة ضعيفة كما ان الوزير لم يقم بأى زيارة ميدانية الى الموقع".

وتابع اننا "ومن باب الانصاف فعلينا الاشادة بدور وجهود الوزير الاسبق محسن الشمرى الذى زار جدول بابل ثلاث مرات والتقى المزارعين لكن انتهاء تكليفه حال دون انجاز المشروع بعكس الوزير الحالى الذى يزور جدول بابل عندما تكون الجداول ممتلئة بالمياه لعدم وجود موسم زراعى مبررا ان التبطين لايعيق وصول المياه".

واشار السلطاني، الى ان "هناك سخطا جماهيريا من مزارعى جدول بابل على سياسة الوزارة"، مطالبا الوزارة "برفع التبطين الجزئى من جدول بابل كون هذا هو الحل الوحيد وهو مطلب جماهيري".