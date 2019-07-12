سوبر كورة
Ads
السبت، 13 يوليه 2019 12:54 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

برلمانى عراقى يحذر من هجرة ٣٠ ألف نسمة بسبب تخطيط خاطئ للموارد المائية

الجمعة، 12 يوليه 2019 11:20 م
برلمانى عراقى يحذر من هجرة ٣٠ ألف نسمة بسبب تخطيط خاطئ للموارد المائية برهم صالح الرئيس العراقى
بغداد /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر النائب عن محافظة بابل العراقية صادق مدلول السلطانى، الجمعة، من هجرة ٣٠ ألف نسمة بسبب تخطيط خاطئ لوزارة الموارد المائية فى مشروع تبطين جدول بابل، داعيًا إياها لرفع التبطين الجزئى من الجدول كونه مطلب جماهيري.

وقال السطانى - فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" - إن "وزارة الموارد المائية ستتسبب بهجرة ٣٠ ألف نسمة بسبب تخطيطها الخاطئ لمشروع تبطين جدول بابل، الذى يروى عشرات الالاف من الأراضى الزراعية"، مبينا أن الوزارة أخطأت بالتبطين الجزئى منذ ٦ سنوات مما أدى لعدم وصول مياه الشرب والسقي.

وأضاف السلطاني، وهو محافظ سابق ل‍بابل، أنه "سبق وان طالبنا بتخصيص مليارين دينار لعمل دوار وتم تخصيص المبلغ بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب واللجنة المالية، لكن ومنذ ٣ أشهر لم تقم الوزارة بأى إجراء"، لافتا إلى أن "اجراءات الوزارة ضعيفة كما ان الوزير لم يقم بأى زيارة ميدانية الى الموقع".

وتابع اننا "ومن باب الانصاف فعلينا الاشادة بدور وجهود الوزير الاسبق محسن الشمرى الذى زار جدول بابل ثلاث مرات والتقى المزارعين لكن انتهاء تكليفه حال دون انجاز المشروع بعكس الوزير الحالى الذى يزور جدول بابل عندما تكون الجداول ممتلئة بالمياه لعدم وجود موسم زراعى مبررا ان التبطين لايعيق وصول المياه".

واشار السلطاني، الى ان "هناك سخطا جماهيريا من مزارعى جدول بابل على سياسة الوزارة"، مطالبا الوزارة "برفع التبطين الجزئى من جدول بابل كون هذا هو الحل الوحيد وهو مطلب جماهيري".

 


برلمانى عراقى

هجرة ٣٠ ألف نسمة

الموارد المائية

العراق

أخبار العراق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعثة مصر بجنيف تنجح فى تمرير قرار أممى يشير إلى مساهمات منتدى شباب العالم

بعثة مصر بجنيف تنجح فى تمرير قرار أممى يشير إلى مساهمات منتدى شباب العالم

مكتب التنسيق: 72 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات إلكترونيًا

مكتب التنسيق: 72 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات إلكترونيًا

موقع التنسيق يفتح حجز اختبارات قدرات الجامعات التكنولوجية لطلاب الثانوية

موقع التنسيق يفتح حجز اختبارات قدرات الجامعات التكنولوجية لطلاب الثانوية

نجم مسلسل Peaky Blinders ينضم للجزء التاسع من فيلم Fast & Furious

نجم مسلسل Peaky Blinders ينضم للجزء التاسع من فيلم Fast & Furious

فيديو.. متصل يفحم مذيعة إخوانية: البلد بخير والرئيس بيصارحنا وعمره ما خدعنا

فيديو.. متصل يفحم مذيعة إخوانية: البلد بخير والرئيس بيصارحنا وعمره ما خدعنا

بالبدلة .. البروفيسور يروج للموسم الجديد من La Casa De Papel فى مدريد

بالبدلة .. البروفيسور يروج للموسم الجديد من La Casa De Papel فى مدريد

بعد صوم استمر 3 أسابيع.. لماذا لا يفطر الأقباط فى عيد الرسل؟ اعرف السبب

بعد صوم استمر 3 أسابيع.. لماذا لا يفطر الأقباط فى عيد الرسل؟ اعرف السبب

أبطال Fast & Furious 9 يحتفلون بعيد ميلاد ميشيل رودريجيز

أبطال Fast & Furious 9 يحتفلون بعيد ميلاد ميشيل رودريجيز

اليوم السابع ينفرد بنشر النتيجة الكاملة لطلاب الثانوية العامة 2019

اليوم السابع ينفرد بنشر النتيجة الكاملة لطلاب الثانوية العامة 2019

بالأحضان.. نجوم Fast & Furious 9 يستقبلون جون سينا فى الكواليس

بالأحضان.. نجوم Fast & Furious 9 يستقبلون جون سينا فى الكواليس

10 معلومات عن صفقة طائرات إيرباص "A220 " لدعم أسطول مصر للطيران

10 معلومات عن صفقة طائرات إيرباص "A220 " لدعم أسطول مصر للطيران

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يعوض محبى ليفربول فى أمم أفريقيا 2019 بعد محمد صلاح.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف "الريدز" مكانا فى قلوب المصريين

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يعوض محبى ليفربول فى أمم أفريقيا 2019 بعد محمد صلاح.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف "الريدز" مكانا فى قلوب المصريين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة