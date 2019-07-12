بالأسماء.. إصابة 4 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بالساحل الشمالى

مطروح - حسن مشالى

أصيب 4 أشخاص، بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة، عند الكيلو 75 على طريق الإسكندرية – مطروح، بالساحل الشمالى، فى نطاق مدينة الحمام، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

واستقبل مستشفى الحمام المركزى، المصابين وهم: عصام خالد حسن أحمد "12 سنة" من مدينة 6 أكتوبر، يعانى من كدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وإسراء خالد حسن أحمد 20 سنة تعانى من كدمات بالجسم مع وجود أوديما بالمخ، وحصن خالد أحمد 16 سنة يعانى من كدمات متفرقة بالجسم، وداليا عصام أنور 38 سنة تعانى من كدمة بالقدم، والحالات مستقرة.

تم تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الحادث.