سوبر كورة
Ads
الجمعة، 12 يوليه 2019 09:44 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية صحة وطب

انتبه.. الحساسية ترفع خطر الإصابة بمشاكل الصحة العقلية

الجمعة، 12 يوليه 2019 07:30 ص
انتبه.. الحساسية ترفع خطر الإصابة بمشاكل الصحة العقلية الحساسية
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الحساسية مثل حمى القش يمكن أن تسبب مشاكل في الصحة العقلية بالتدخل في هرمونات حساسة في الجسم.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشير الدلائل المتزايدة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أكثر عرضة للإصابة بالقلق أو السلوكيات المماثلة.

وحسبما ذكر الأطباء، يمكن أن تؤدي الحساسية إلى زيادة هرمون الكورتيزول المسبب للتوتر ، والذي بدوره يعبث بالسيروتونين - وهو هرمون مسئول عن الحالة المزاجية.

 

وأوضح الباحثون أن الضغط للتنفس الطبيعي أو الصفير أو الشعور بالحكة يمكن أن تجعل الناس يشعرون بالقلق.

ووصف الدكتور "أحمد صداقات" ، الأستاذ في جامعة سينسيناتي، رد فعل الجسم على الحساسية المرضية بـ "سلوك المرض"، وعلى الرغم من أن ردود الفعل التحسسية تسبب الالتهاب كرد فعل مناعي، فإن التورم الداخلي يرتبط أيضًا بظروف مثل الاكتئاب.

قال الدكتور صداقات "للمحيط الأطلسي : "تطوُّريًا ، يكون لدى جميع الحيوانات رد الفعل هذا ، المسمى" سلوك المرض "، عندما تكون مريضة، والتى تهدف إلى الحفاظ على الطاقة.

وأضاف الباحثون أن المشكلة هي أنه إذا كان لديك التهاب مستمر في الجيوب الأنفية ، فإن ما يحدث بمرور الوقت هو أن الالتهاب يبني بشكل أساسي على نفسه، مما يزيد من القلق والاكتئاب، وهذا يجعل من السهل أن الالتهاب يسبب مزيدًا من القلق والاكتئاب ، ويسقط في حلقة مفرغة حيث لا يمكنك الخروج.

 

 


الحساسية

القلق

الإجهاد

الإكتئاب والحساسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

تعرف على أبطال المسلسل الجديد المشتق من Walking Dead

تعرف على أبطال المسلسل الجديد المشتق من Walking Dead

علماء يتمكنون من التوصل إلى صورة أوضح للكتلة الجليدية العالمية

علماء يتمكنون من التوصل إلى صورة أوضح للكتلة الجليدية العالمية

طرائف نجوم زمان فى المصيف..برلنتى عبدالحميد تسرق شمسية وتظلم شابا على الشاطئ

طرائف نجوم زمان فى المصيف..برلنتى عبدالحميد تسرق شمسية وتظلم شابا على الشاطئ

4 شركات تتقدم لتنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر

4 شركات تتقدم لتنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر

بالأرقام..التبادل التجارى لمصر عالميا..36.3 مليار دولار تجارة خارجية فى 4 شهور

بالأرقام..التبادل التجارى لمصر عالميا..36.3 مليار دولار تجارة خارجية فى 4 شهور

انتفاضة عربية فى أمم أفريقيا.. الجزائر وتونس يتأهلان للدور قبل النهائى.. محاربو الصحراء تصعق كوت ديفوار وينتظرون نيجيريا.. نسور قرطاج تكسر عقدة 15 عاما أمام مدغشقر ويواجه السنغال فى الدفاع الجوى

انتفاضة عربية فى أمم أفريقيا.. الجزائر وتونس يتأهلان للدور قبل النهائى.. محاربو الصحراء تصعق كوت ديفوار وينتظرون نيجيريا.. نسور قرطاج تكسر عقدة 15 عاما أمام مدغشقر ويواجه السنغال فى الدفاع الجوى

شاهد.. احتشاد الآلاف فى مدينة سريبرينيتسا تخليدًا لمذبحة البوسنة

شاهد.. احتشاد الآلاف فى مدينة سريبرينيتسا تخليدًا لمذبحة البوسنة

كيف باع "تميم" حليفته إيران أمام واشنطن؟

كيف باع "تميم" حليفته إيران أمام واشنطن؟

رئيس هيئة استرداد أراضى الدولة يكشف: 50% من طلبات التقنين غير جادة

رئيس هيئة استرداد أراضى الدولة يكشف: 50% من طلبات التقنين غير جادة

لطلاب الثانوية العامة.. تفاصيل نسبة النجاح بعينة الجيولوجيا × 8 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. تفاصيل نسبة النجاح بعينة الجيولوجيا × 8 معلومات

زوجان "اتخرب بيتهم" بعد صور الصيد الجائر فى تنزانيا.. اعرف القصة؟

زوجان "اتخرب بيتهم" بعد صور الصيد الجائر فى تنزانيا.. اعرف القصة؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة