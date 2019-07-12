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اليوم.. قطع المياه بمساكن كفر طهرمس وشارع العشرين بفيصل لمدة 8 ساعات

الجمعة، 12 يوليه 2019 08:19 ص
اليوم.. قطع المياه بمساكن كفر طهرمس وشارع العشرين بفيصل لمدة 8 ساعات انقطاع المياه - ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن قيامها بتنفيذ أعمال تحويل خط طرد صرف صحى قطر 500 مم ضمن أعمال تحويل المرافق التى تجرى لنقل الخطوط المتعارضة مع أعمال الرصف والتطوير بشارع ترعة عبدالعال 1 بحى بولاق الدكرور مما يضطرها إلى قطع المياه لمدة 8 ساعات تبدأ الساعة الــ 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 12/7/2019 وحتى الساعة الــ 6 من صباح غدا السبت الموافق 13/7/2019.
 
 
كما أعلنت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى "شارع مساكن كفر طهرمس ومتفرعاته وشارع العشرين ومتفرعاته و منطقة المشابك وأبوقتادة".
 
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بمراعاة توفير الإحتياجات اللازمة للمواطنين من المياه فى المناطق المتأثرة بالانقطاع، والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال.
 
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشأت الحكومية والخاصة بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب، على أن يتم توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك إلى تلك المناطق بالإضافة إلى تخصيص رقم طوارئ 125 للطوارئ وإستقبال طلبات وإحتياجات المواطنين.

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الجيزة

صيانة خطوط

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