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الهند تبنى 250 منزلاً فى ولاية راخين بميانمار لعودة مسلمي الروهينجا

الجمعة، 12 يوليه 2019 07:38 ص
الهند تبنى 250 منزلاً فى ولاية راخين بميانمار لعودة مسلمي الروهينجا مسلمى الروهينجا
أ ش أ

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ساهمت الهند ببناء 250 منزلاً فى ولاية راخين بميانمار من أجل مساعدة عشرات الآلاف من مسلمى الروهينجا على العودة لمنازلهم.
ونقلت شبكة "روسيا اليوم" باللغة الإنجليزية، اليوم/ الخميس/ عن مسؤول رسمي هندي، لم تذكر اسمه، قوله إنه كان ينبغي تهيئة الظروف من أجل عودة الروهينجا، مضيفاً أن بلاده بدأت خطة للتطوير تبلغ قيمتها 25 مليون دولار بمجموعة من المنازل.
يشار إلى أن جيش ميانمار متهم بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بحق مسلمي الروهينجا، ما دفع قرابة 700 ألف منهم إلى الفرار إلى بنجلاديش المجاورة منذ أغسطس 2017. 
وكان جهاز الادعاء العام التابع للمحكمة الجنائية الدولية قد تقدّم مؤخراً بطلب لفتح تحقيق رسمى فى الجرائم ضد الانسانية التى ارتكبت بحق المسلمين من طائفة " الروهينجا " فى ميانمار . وطلبت المدعية العامة للمحكمة الدولية، فاتو بن سودا، من قضاة المحكمة السماح لها بالتحقيق فى جرائم الترحيل والمعاملة غير الانسانية والاضطهاد الذى تعرض له افراد الروهينجا خلال عملية ترحيلهم من ميانمار وهى دولة غير عضو فى المحكمة الجنائية الدولية الى بنجلاديش التى تتمتع بعضوية المحكمة الدولية.
وتقول بن سودا إن التحقيقات الأولية خلصت إلى وجود أساس معقول يفيد بان اجراءات قسرية قد استخدمت لاجبار نحو 700 الف شخص على الرحيل جبرا من ميانمار الى بنجلاديش فضلا عن انتهاك حقوقهم فى العودة الى بلدهم الاصلى


الهند

ميانمار

مسلمى الروهينجا

ولاية راخين

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