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"الهجرة" تطلق اليوم أول مؤتمر للكيانات المصرية بالخارج بمشاركة 55 كيانا

الجمعة، 12 يوليه 2019 12:40 م
"الهجرة" تطلق اليوم أول مؤتمر للكيانات المصرية بالخارج بمشاركة 55 كيانا المصريين بالخارج - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تطلق وزارة الهجرة ،  اليوم الجمعة، المؤتمر الأول الخاص بالكيانات المصرية بالخارج، ويستمر لمدة يومين بالقاهرة ، للاستماع إلى استفساراتهم ومقترحاتهم وتعزيز التواصل المباشر بينهم وبين الجهات الحكومية المختلفة، بحضور ومشاركة 55 من الكيانات المصرية بالخارج .
 
يتضمن المؤتمر، عددًا من المحاور، يأتى فى طليعتها قضايا الاستثمار والهوية الوطنية، بالإضافة إلى آلية التنسيق المباشر بين الكيانات بالخارج ووزارة الهجرة.
 
يعقد المؤتمر على مدار يومين وسيشهد انعقاد العديد من الجلسات التي تم تحديدها طبقًا  لمقترحات الوزارات والجهات المعنية، ولاهتمامات الكيانات المصرية بالخارج التي قامت بالتسجيل بالمؤتمر، وتشمل أكثر من 10 جلسات تناقش كافة الموضوعات التي تهم المصريين بالخارج.
 
وستتضمن الجلسات موضوعات حول الخدمات الحكومية التي تقدمها الحكومة لأبنائنا في الخارج، بالإضافة إلى قضايا التعليم التي تخص شبابنا في الخارج، و طرح مقترح قانون الهجرة لحوار مجتمعي، فضلا  عن الجلسات الخاصة بقضايا الاستثمار وتشجيعه في مصر، وفرص القطاع السياحي.
 
والمؤتمر سيكون فرصة جيدة للتعاون بين الدولة والكيانات المصرية بالخارج لضمان آلية مؤسسية لتوحيد المفاهيم الوطنية، ومن ثم الاستفادة من أطروحات الكيانات ومقترحاتهم في الاستثمار بمصر وخدمة المشروعات القومية والسياحة.
 
والمؤتمر يهدف أيضًا إلى التواصل المباشر بين الدولة والكيانات التي تحمل اسم مصر بالخارج، حيث إن الكيانات المصرية بالخارج أمن قومي لمصر، ولهم دور كبير خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها الدولة من حروب معلوماتية واقتصادية وسياحية وإعلامية.
 
وسيشهد المؤتمر جلسات خاصة بمناخ الاستثمار وإجراءات الإصلاح الاقتصادي وعملية التنمية التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، وكذلك جلسة خاصة حول قانون الهجرة، وأخرى حول فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر، هذه الموضوعات من خلال تواصل الوزارة المستمر مع  كافة الجهات المعنية.
 
 

الهجره

وزاره الهجره

المصريين فى الخارج

الجاليات المصريه

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