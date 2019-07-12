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"الهجرة" تتواصل مع وزارتى التعليم لحل مشكلة أبناء الجالية المصرية بالإمارات

الجمعة، 12 يوليه 2019 03:47 م
"الهجرة" تتواصل مع وزارتى التعليم لحل مشكلة أبناء الجالية المصرية بالإمارات طلاب مدارس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددا من الشكاوى من الجالية المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة بالأخص دفعة الثانوية العامة الإماراتية، الصف الثاني عشر المسار المتقدم "علمي علوم وعلمي رياضيات" ثانوية عامة، لعدم قبولهم في بالكليات العلمية بمصر مثل (الطب والصيدلة) بداعي أنهم لم يدرسوا مادة الأحياء بسبب تغيير مسمى مادة الأحياء بالامارات إلى اسم "العلوم الصحية" .
 
وتواصلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الذي بدورها تواصلت مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث إن وزارة التربية والتعليم هي الجهة صاحبة الاختصاص بالنظر في شكوى الجالية المصرية بالإمارات للاطمئنان على مستقبل أبنائهم.
 
وأكدت وزارة الهجرة أن وزارة التربية والتعليم، قد وجهت بالتحقق والتأكد من أن منهج مادة العلوم الصحية - المادة الجديدة بدولة الإمارات- مطابق لمنهج مادة الأحياء بالثانوية العامة المصرية، لافتة إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم الانتهاء من فحص المادة وإذا كانت مطابقة لن يكون هناك أية موانع لالتحاقهم بالكليات العلمية المصرية، وفي حالة غير مطابقتهما، فإن وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم سيتعاونان سويا لتقديم حلول بديلة خلال الأيام القلية المقبلة.
 
 

الهجره

المصريين فى الخارج

الامارات

الجاليه المصريه بالامارت

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