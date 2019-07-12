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الهجرة: الكيانات المصرية بالخارج قوى ناعمة وليس للوزارة مستشارين

الجمعة، 12 يوليه 2019 10:29 م
الهجرة: الكيانات المصرية بالخارج قوى ناعمة وليس للوزارة مستشارين المصريين بالخارج - ارشيفية
كتب محمود راغب

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قالت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ،  إن أول تكليف للوزارة هو التواصل مع المصريين في الخارج، فتم تنظيم  4 نسخ لمؤتمر "مصر تستطيع" وكان فى مجالات مختلفة، وتستعد الوزارة لعقد النسخة الخامسة من المؤتمر فى أكتوبر المقبل،  وسيكون بعنوان " مصر تستطيع بالاستثمار" .
 
وأضافت الوزارة،  خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول للكيانات المصرية في الخارج، إنها نظمت 15 معسكر لأبناء المصريين في الخارج، فضلا عن مؤتمر "اجازتك في وطنك نشوفك نسمعك" والذي ضم عدد كبير من المصريين في الخارج، مشيرة إلى  دور قسم الشكاوي برئاسة اللواء مازن فهمي. 
 
وأشارت الوزارة ، إلى أنها تستعد لعقد  "فيديو كونفرنس "   للتواصل مع المصريين في الخارج، فضلا عن التواصل معهم عن طريق تطبيق "واتس آب"، مؤكدة أن الدولة المصرية لم تنسى دور الكيانات المصرية في الخارج فى كافة الاستحقاقات السياسية ، مشيرة الى أن الكيانات المصرية بالخارج قوة ناعمة ، وليس  للوزارة مستشارين فى الخارج".
 
 

الهجره

وزاره الهجره

الكيانات المصريه فى الخارج

الجاليات المصريه بالخارج

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