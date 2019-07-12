النيابة تعاين موقع العثور على جثة سيدة مقتولة بالسلام

كتب أحمد حسنى

انتقل فريق من نيابة السلام، لموقع العثور على جثة سيدة مقتولة، داخل شقتها بمدينة السلام، لبيان أسباب الواقعة.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بالسلام.

وتلقى قسم شرطة السلام أول، بلاغ من الأهالى بوجود جثة لسيدة داخل شقتها، وبالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليها مقتولة بعدة طعنات، وتم تشكيل فريق بحث مكبر لكشف غموض الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث، تمهيدا لتفريغها للوقوف على ملابسات الحادث، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.