سوبر كورة
Ads
الجمعة، 12 يوليه 2019 05:28 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

النيابة تطلب نتائج فحص قطع يشتبه فى أثريتها ضبطت بحوزة مسجل فى البدرشين

الجمعة، 12 يوليه 2019 04:11 م
النيابة تطلب نتائج فحص قطع يشتبه فى أثريتها ضبطت بحوزة مسجل فى البدرشين قطع أثرية - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خاطبت النيابة العامة بجنوب الجيزة اللجنة المشكلة من الأثار لفحص القطع المشتبه فى أثريتها والتى تم ضبطها بحوزة مسجل فى البدرشين، لاستكمل التحقيقات فى القضية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلي ة حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مسجل وبحوزته 25 قطعة يشتبه فى أثريتها بمركز البدرشين بجنوب الجيزة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيق معه وأصدرت قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن القطع المضبوطة عبارة عن 21 تمثال تتراوح طولها ما بين 15 لـ20 سم وتمثال متوسط الحجم بطول 50 سم و تمثالين أخرين صغار الحجم وتميمة طولها 15 سم.

 

 


البدرشين

تجاره الاثار

قطع اثريه

تماثيل اثرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أبطال Fast & Furious 9 يحتفلون بعيد ميلاد ميشيل رودريجيز

أبطال Fast & Furious 9 يحتفلون بعيد ميلاد ميشيل رودريجيز

بالأحضان.. نجوم Fast & Furious 9 يستقبلون جون سينا فى الكواليس

بالأحضان.. نجوم Fast & Furious 9 يستقبلون جون سينا فى الكواليس

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يعوض محبى ليفربول فى أمم أفريقيا 2019 بعد محمد صلاح.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف "الريدز" مكانا فى قلوب المصريين

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يعوض محبى ليفربول فى أمم أفريقيا 2019 بعد محمد صلاح.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف "الريدز" مكانا فى قلوب المصريين

بعد القبض عليه .. تعرف على التهم الموجهة للمطرب العالمى R. Kelly

بعد القبض عليه .. تعرف على التهم الموجهة للمطرب العالمى R. Kelly

فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

تعرف على أبطال المسلسل الجديد المشتق من Walking Dead

تعرف على أبطال المسلسل الجديد المشتق من Walking Dead

علماء يتمكنون من التوصل إلى صورة أوضح للكتلة الجليدية العالمية

علماء يتمكنون من التوصل إلى صورة أوضح للكتلة الجليدية العالمية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة