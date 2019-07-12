النيابة تطلب نتائج فحص قطع يشتبه فى أثريتها ضبطت بحوزة مسجل فى البدرشين

كتب أحمد الجعفرى

خاطبت النيابة العامة بجنوب الجيزة اللجنة المشكلة من الأثار لفحص القطع المشتبه فى أثريتها والتى تم ضبطها بحوزة مسجل فى البدرشين، لاستكمل التحقيقات فى القضية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلي ة حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مسجل وبحوزته 25 قطعة يشتبه فى أثريتها بمركز البدرشين بجنوب الجيزة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيق معه وأصدرت قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن القطع المضبوطة عبارة عن 21 تمثال تتراوح طولها ما بين 15 لـ20 سم وتمثال متوسط الحجم بطول 50 سم و تمثالين أخرين صغار الحجم وتميمة طولها 15 سم.