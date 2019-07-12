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النيابة تطلب التقرير الطبى لمدير معهد تعرض للطعن على يد ابنه فى أوسيم

الجمعة، 12 يوليه 2019 11:27 ص
النيابة تطلب التقرير الطبى لمدير معهد تعرض للطعن على يد ابنه فى أوسيم إسعاف - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة التقرير الطبى الخاص مدير معهد تعرض للطعن على يد ابنه طبيب، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى المقدم مجدى موسى، رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم، بلاغا يفيد تعرض "م. ع " مدير معهد، للاعتداء بسلاح أبيض، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبإجراء التحريات تبين للرائد وليد كمال معاون مباحث أوسيم، أن ابن المجنى عليه، يدعى " م " طبيب بشرى، وراء ارتكاب الجريمة، حيث سدد عدة طعنات لوالده بسلاح أبيض.

وتوصلت التحريات، أن المتهم يعانى من مرض نفسى، وتمكن الرائد وليد كمال من القبض عليه.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


اوسيم

مدير معهد

مرض نفسى

طبيب بشرى

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