النيابة تطالب بسرعة ضبط شاب يهدد الأهالى بكلب شرس فى دار السلام

كتب سليم على

طالبت نيابة دار السلام، بسرعة تحريات المباحث حول واقعة استخدام شاب كلب شرس في تهديد وترويع الأهالى، بدائرة القسم، وسرعة ضبطه.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن بعض الاهالى أكدوا أن سبب الواقعة محاولتهم منع عدد من الشباب من الاتجار بالمخدرات بالشارع.

تعود تفاصيل الواقعة بتداول فيديو يظهر فيه شاب فى العشرينيات من العمر يمسك بيده كلبا مفترسا ويقوم بترويع الأهالى به بمنطقة حدائق المعادى بدار السلام. وقال عدد من الأهالى، فيما يكثف رجال المباحث جهودهم للقبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة.