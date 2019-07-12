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النيابة تستعجل تقرير فحص السيارات المتضررة جراء حادث تصادم 6 أكتوبر

الجمعة، 12 يوليه 2019 05:29 م
النيابة تستعجل تقرير فحص السيارات المتضررة جراء حادث تصادم 6 أكتوبر حادث تصادم مدينة 6 أكتوبر
كتب أحمد الجعفرى

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استعجلت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تقرير اللجنة الهندسية المشكلة لفحص السيارات المتضررة جراء الحادث المرورى الذى وقع عند مدخل مدينة 6 أكتوبر، بين سيارة نقل وسيارة ربع نقل (بوكس)، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.
 
 
كان حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وسيارة ربع نقل "بوكس"، مما أسفر عن مصرع وإصابة 14 شخصا.
 
 
واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين، وطلبت تقرير طبى وافً عن حالة كل فرد منهم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
 
وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق مدخل "الدبابة" بجوار كارتة "الأمل"، ومصرع عدد من المواطنين وإصابة آخرين، وعلى الفور تم إخطار إدارة المرور بالجيزة، وهيئة الإسعاف الذين انتقلوا إلى مكان الحادث.
 

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